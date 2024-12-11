ЛЧ. Арсенал – Монако 3:0. Парад необязательного расточительства одновременно с разгромом

Частично сенсационные в этом сезоне подопечные Ади Гюттера прибыли на "Эмирейтс" в статусе аутсайдера, который все же может доставить немало проблем. Однако в центре поля основных исполнителей не хватало, поэтому команда была ослаблена с самого начала. Однако если говорим о потерях, то надо говорить и об "Арсенале", который был практически без линии обороны, все травмированы и только Салиба из основного состава добрался до старта.

Экспериментальная линии обороны "канониров" выглядела уязвимо. Партей на правом фланге, Льюис-Скелли на левом, ну и в паре с Салиба играл Якуб Кивиор. Возможно, эта линия действительно бы провалилась с самого начала, если бы её кто-то проверял. Проигранный центр поля и высокий прессинг от лондонцев практически не давал "монегаскам" каких-то вариантов впереди, первый тайм они полностью провалили.

Однако первые 25 минут провалили и подопечные Артеты. Да, они владели мячом, однако ограничивались лишь слабыми ударами издали, не могли найти вариантов для вскрытия этой глубокой обороны. Именно на 25-й минуте пошла первая серьезная атака: отдал очень длинную передачу со своей половины поля Льюис-Скелли и по сути вывел Габриэла Жезуса на свидание с голкипером. Вот только переиграть Маецкого у бразильца не получилось, прекрасно справился голкипер гостей в этом моменте.

Именно тот выход на свидание спровоцировал дальнейший оборонительный развал в "Монако", они начали давать зоны и создавать большие разрывы между линиями. Еще один выход один на один Жезус не использовал, вновь проиграв дуэль Маецкому. Как нужно решать эпизоды показал Букайо Сака. Именно с передачи Жезуса он забежал на дальнюю штангу, за ним не успел Кайо Энрике и Букайо спокойно замкнул этот пас точным ударом. Гол напрашивался и гол случился.

До конца тайма хозяева могли забивать еще 2-3 гола, однако очередной выход один на один с вратарем завершился провалом, на этот раз Эдегор перехватил мяч в центре, полетел на свидание и пробил мимо ворот. Катастрофическая игра "монегасков" в обороне не была наказана так, как должна была бы. Поэтому после первого тайма они оставались в игре и имели шансы на вероятный камбэк. В атаке в первом тайме мы их не видели, вообще.

А во втором все стало куда живее. Мы по крайней мере вспомнили, что на воротах у "Арсенала" стоит Давид Рая. Голкипер "канониров" все равно имел мало работы, потому что мало атак гостей завершались точными ударами, но по крайней мере мы увидели его в трансляционной камере, за это уже надо отдать "монегаскам" должное.

Первый по-настоящему классный момент от гостей состоялся на 65-й минуте, когда Бриль Эмболо остался свободным от опеки Кивиора, развернулся в штрафной и пробил очень остро, буквально в нескольких сантиметрах от штанги пролетел этот мяч. Наконец матч начал выглядеть конкурентным. Однако "канониры" могли закрывать его в первом тайме и в эконом режиме добегать второй. Вместо этого получили вот такие проблемы.

Переживали болельщики "канониров" до 78-й минуты. Салису просто на ровном месте придумал гол в ворота собственной команды. Он отдал неосторожный пас на собственного вратаря, который перехватил Хаверц, а Сака с очень выгодной позиции легко оформил свой второй гол.

Букайо мог пойти и на третий, однако его удар превратился в прострел, который замкнул Кай Хаверц. По крайней мере немец праздновал гол как его автор, якобы он подставил ногу и переправил круглого в ближний угол, а на повторе показалось, что круглый полетел по такой траектории именно от Тило Керера. Но какая разница, если это все равно 3:0.

Вот так парад расточительства в первом тайме превратился в разгром во втором. Справедливая победа команды Артеты, они были сильнее практически во всем и это без основных исполнителей в обороне. Лондонцы поднимаются на третью строчку, а "монегаски" пока 16-е с 10 очками в активе.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 6-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

"Арсенал" — "Монако" 3:0

Голы: Сака (34, 78), Керер (88, автогол)

"Арсенал": Рая — Партей, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли (Тимбер, 64) — Эдегор (Нванери, 79), Райс (Жоржиньо, 64), Мерино — Сака, Жезус (Хаверц, 73), Мартинелли (Троссар, 64)

"Монако": Маецкий — Вандерсон (Тезе, 81), Керер, Салису, Энрике — Магасса (Минамино, 46), Камара (Матазо, 81) — Аклиуш, Головин, Бен Сегир — Эмболо (Иленикена, 81)

Предупреждения: Мартинелли (32), Мерино (60) — Вандерсон (63)