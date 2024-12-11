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Лига Чемпионов. Ювентус - Манчестер Сити 2:0. Не кризис, а просто реальность
Подопечным Хосепа Гвардиолы придется бороться за выживание в турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур Турин. "Алльянц Стадиум" "Ювентус" - "Манчестер Сити" 2:0 Голы: Влахович 53, МакКенни 75 "Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Данило, Локателли, К. Тюрам (МакКенни 69), Консейсау (Веа 69), Коопмейнерс, Йилдиз (Луис 84), Влахович (Мбангула 85) "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Доку (Савиньо 79), Холанд, Грилиш (Нуньеш 88) Предупреждения: Ди Грегорио 85 - Грилиш 84, Бернарду Силва 86 Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция) Дело уже не в кризисе. Не в усталости. Не в травмах, из-за которых сегодня Хосеп Гвардиола произвел лишь две замены. Дело в простой реальности. А реальность состоит в том, что "Манчестер Сити" - слабоватая команда. По игре и ментально. Реальность последних недель, месяцев, а то и реальность нынешнего сезона. Такое бывает, случается. Гвардиола и говорит об этом. Призывая игроков показать свой характер, бороться, найти внутренние силы. Призывая играть предельно просто. Призывая не думать об общей ситуации, о глобальных целях, а думать исключительно о следующем матче. И найти удовлетворение в борьбе за выживание, а не только, когда на кону трофей. Но они, похоже, не способны. "Ювентус" можно было поймать. Он сам чувствует себя неудобно, сам отстает в своей лиге, а в Лиге Чемпионов даже начинал матч ниже "Сити". Выдал четыре ничьи подряд во всех турнирах, победил в девяти предыдущих матчах во всех лишь дважды. Сам подвергается критике в начале каденции неопытного Тьяго Мотты. Самому Гвардиоле пришлось отвечать на вопросы о нем, защищать его. Тем не менее, сегодня "бьянконери" сумели побороться. И победить даже с 31-им процентом владения мячом. О владении, о доминировании как об очень важном оружии много говорили перед матчем оба тренера. Тренеры несомненно атакующее. Но в самой игре доминирование и владение пошли во вред. Начали матч команды как настоящие кризисные - медленно, уныло, боязливо, почти без ударов по воротам. На 35-ой минуте счет по ударам был 2:0 в пользу "Ювентуса", причем их единолично создал Кенан Йилдиз. Прорываясь слева и пробивая. Издали - чуть-чуть неточно, из штрафной - в защитника. "Сити" же неплохо комбинировал на обоих флангах, но все его "кроссы" прерывали соперники. На 38-ой минуте гости все же создали момент. Супермомент. Де Брюйне пасом вразрез вывел Холанда на вратаря. Но Ди Грегорио моментально вылетел вперед и заблокировал удар. Второй тайм уже был гораздо более энергичным. И начал его лучше "Ювентус". Даже защитник Гатти пробивал через себя ножницами метров с 11-ти. Эдерсон отбил, мяч отскочил на левый фланг, Йилдиз навесил, Влахович пробил головой прямо в Эдерсона, но от того мяч на мгновение пересек линию ворот. "Сити" бросился в атаку и устроил настоящий штурм, наконец-то напоминая самого себя лучших времен. Атаковал большими силами, активно заходил в штрафную. "Ювентус" оборонялся с большим трудом, блокируя удары в центре штрафной и даже во вратарской. Де Брюйне низом издали чуть не попал, Гюндоган оттуда же ударом под перекладину попал, но Ди Грегорио блестяще вытащил. А "Юве" вскоре убежал в контратаку. Замены и игроки сборной США МакКенни и Веа разыграли. Первый забросил второму на правый фланг, получил от него и пробил из штрафной через себя ножницами. После чего соперники уже не сопротивлялись. Седьмое поражение "Манчестер Сити" в десяти последних матчах во всех турнирах при лишь одной победе. Третий матч Лиги Чемпионов подряд без побед. Оттого - 22-ое место, лишь на одно очко и на три места выше зоны вылета. Ему придется бороться за выживание в турнире. А "Ювентус" прерывает серию из трех матчей ЛЧ без побед и поднимается на 14-ое место. До Топ-8 два очка.
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 00:19
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