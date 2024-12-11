Трубин получил оценки от статистических порталов за игру ЛЧ против Болоньи

11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Болонья" (0:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.8 (sofascore) и 7.0 (whoscored).

За все игровое время Трубин сделал 1 сейв, отдал 22/29 (76%) точных передач и в целом сделал 33 касания к мячу.