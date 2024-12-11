Лига Чемпионов
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Трубин получил оценки от статистических порталов за игру ЛЧ против Болоньи
0:0
Getty Images/Global Images Ukraine
11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Болонья" (0:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.8 (sofascore) и 7.0 (whoscored).
За все игровое время Трубин сделал 1 сейв, отдал 22/29 (76%) точных передач и в целом сделал 33 касания к мячу.
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