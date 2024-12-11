Лига Чемпионов, 6-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Барселона 2:3

Голы: Гирасси 60 (п), 78 – Рафинья 53, Торрес 75, 85

Имея по 4 победы в стартовых 5 турах, "Боруссия" и "Барселона" шли в топ-8 перед последним матчем в ЛЧ в календарном году. Очередная, пятая, могла бы помочь крепко закрепиться в числе лучших. Хотя Дортмунд сначала был откровенно не против и ничьей (в концовке мнение изменили), держа в уме и силу сегодняшнего соперника, и более комфортный календарь на финише ("Болонья" и "Шахтер").

Ханси Флик на фоне не лучших выступлений в последние недели не стал ничего особенно менять в игре своей команды. А вот Нури Шахин по настоящему удивил что стартовым составом, что планом. Джованни Рейна впервые в кампании вышел в старте, причем американец играл левую восьмерку. А на правом фланге атаки 18-летний Жюльен Дюранвиль вообще дебютировал за клуб в стартовом составе.

Идея заключалась в том, чтобы ломать офсайдную ловушку "Барселоны" забеганиями из глубоких позиций. Этим смело занимался и Рейна, и Забитцер, не боясь оставлять Нмечу самого в опорной. Плюс Дюранвиль нешуточно терзал Балде 1 в 1, не привыкшего к вингерам с сопоставимой скоростью. Вместе с фирменными опусканиями Гирасси это приносило каталонской обороне серьезный стресс.

Другое дело, что такая смелость Шахина при ожидаемой игре первым номером от "Барсы" заставляла "Боруссию" помногу дисциплинировано защищаться с не самым надежным сочетанием. С дебюта мучать опорную зону хозяев начал Дани Ольмо, запустив все три самые опасные атаки "Барсы" за тайм.

Первая из них не закончилась ударом, но Левандовски был очень близок к тому, чтобы замкнуть на краю вратарской. Вскоре Ямаль тривелой выпилил радиоуправляемую передачу на Рафиню, но бразилец не смог переправить в ворота трудный мяч. "Борусссия" ответила ударом Забитцера после катбека Дюранвиля (вынес Балде 1 в 1) и опаснейшим моментом Гирасси перед самым перерывом, когда офсайдную ловушку наконец было пройдено.

Но все это было лишь предисловием к тому месиву, что началось во второй половине. Яркий контраст с проваленным вторым таймом с "Реалом". На этот раз Нури Шахин рискнул и его ставка, несмотря на итоговое фиаско, была удачной. Подвела лишь реализация (создали даже больше соперника) и разница в качестве исполнения офсайдной ловушки.

"Боруссия" после перерыва забрала себе мяч (62-38), прессингом часто задавливала гостей и уже более слажено атаковала пространство за линией обороны. Но платили ценой оголенной опорки, которая снова потерпела от Ольмо. Дани убежал в контратаку и выкатил Рафинье 1 на 1, после чего бразилец открыл счет. "Боруссия" ответила мгновенно. После подачи с правого фланга Кубарси подтолкнул Гирасси в своей штрафной и привез дешевый пенальти, Серу реализованный.

А дальше нужно отмечать тонкую замену Флика. Смело убрал Левандовски, желавшего забить свой 28-й в ворота бывшего клуба, и под быстрые атаки на острие поставил Феррана. И именно Торрес принес победу после успешного 20-минутного камео. Кунде убежал в оверлап, пользуясь пассивностью Гиттенса. И отдал на второй темп Фермину (опорка снова проглядела), и с добивания Ферран донес в пустые.

Хозяева снова ответил мгновенно. Гиттенс прорвал Кунде в ответ и идеально навесил Гирасси, но гвинеец промахнулся с пары метров головой. Далее запрессинговали на чужой половине, Коуту разбил оборону передачей на Гросса (опорник наконец появился на последние 15 минут). А Паскаль выкатил Гирасси на пустые, пока Пенья блуждал вдали от ворот.

Вот тут "Боруссии" стоило бы остановиться, но хозяева азартно понеслись вперед. И после углового около чужих ворот пропустили еще одну фатальную контратаку. Гросс грубо обрезался, оборона оставила Феррана в игре, а Торрес снова был точен в завершении. 2:3. "Барса" закрепляется в топах после 5-й победы кряду. Хотя победы и не самой однозначной. "Боруссию" хвалим за характер, Нури Шахина – с очевидным прогрессом на фоне памятного провала с Мадридом.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 46) – Рейна (Гросс, 73), Нмеча, Забитцер – Гиттенс, Гирасси, Дюранвиль (Мален, 73)

Барселона: Пенья – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Гарсия, 90+3, Касадо – Рафинья (де Йонг, 71), Ольмо (Лопес, 71), Ямаль (Виктор, 90) – Левандовски (Торрес, 71)