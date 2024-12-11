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ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 2:3. Шахин снова проиграл перестрелку испанскому топу

Лига Чемпионов
Обновлено

Дубль Торреса с лавки приносит Барсе 3 пункта

ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 2:3. Шахин снова проиграл перестрелку испанскому топу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 6-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Барселона 2:3

Голы: Гирасси 60 (п), 78 – Рафинья 53, Торрес 75, 85

Имея по 4 победы в стартовых 5 турах, "Боруссия" и "Барселона" шли в топ-8 перед последним матчем в ЛЧ в календарном году. Очередная, пятая, могла бы помочь крепко закрепиться в числе лучших. Хотя Дортмунд сначала был откровенно не против и ничьей (в концовке мнение изменили), держа в уме и силу сегодняшнего соперника, и более комфортный календарь на финише ("Болонья" и "Шахтер").

Ханси Флик на фоне не лучших выступлений в последние недели не стал ничего особенно менять в игре своей команды. А вот Нури Шахин по настоящему удивил что стартовым составом, что планом. Джованни Рейна впервые в кампании вышел в старте, причем американец играл левую восьмерку. А на правом фланге атаки 18-летний Жюльен Дюранвиль вообще дебютировал за клуб в стартовом составе.

Идея заключалась в том, чтобы ломать офсайдную ловушку "Барселоны" забеганиями из глубоких позиций. Этим смело занимался и Рейна, и Забитцер, не боясь оставлять Нмечу самого в опорной. Плюс Дюранвиль нешуточно терзал Балде 1 в 1, не привыкшего к вингерам с сопоставимой скоростью. Вместе с фирменными опусканиями Гирасси это приносило каталонской обороне серьезный стресс.

Другое дело, что такая смелость Шахина при ожидаемой игре первым номером от "Барсы" заставляла "Боруссию" помногу дисциплинировано защищаться с не самым надежным сочетанием. С дебюта мучать опорную зону хозяев начал Дани Ольмо, запустив все три самые опасные атаки "Барсы" за тайм.

Первая из них не закончилась ударом, но Левандовски был очень близок к тому, чтобы замкнуть на краю вратарской. Вскоре Ямаль тривелой выпилил радиоуправляемую передачу на Рафиню, но бразилец не смог переправить в ворота трудный мяч. "Борусссия" ответила ударом Забитцера после катбека Дюранвиля (вынес Балде 1 в 1) и опаснейшим моментом Гирасси перед самым перерывом, когда офсайдную ловушку наконец было пройдено.

Но все это было лишь предисловием к тому месиву, что началось во второй половине. Яркий контраст с проваленным вторым таймом с "Реалом". На этот раз Нури Шахин рискнул и его ставка, несмотря на итоговое фиаско, была удачной. Подвела лишь реализация (создали даже больше соперника) и разница в качестве исполнения офсайдной ловушки.

"Боруссия" после перерыва забрала себе мяч (62-38), прессингом часто задавливала гостей и уже более слажено атаковала пространство за линией обороны. Но платили ценой оголенной опорки, которая снова потерпела от Ольмо. Дани убежал в контратаку и выкатил Рафинье 1 на 1, после чего бразилец открыл счет. "Боруссия" ответила мгновенно. После подачи с правого фланга Кубарси подтолкнул Гирасси в своей штрафной и привез дешевый пенальти, Серу реализованный.

А дальше нужно отмечать тонкую замену Флика. Смело убрал Левандовски, желавшего забить свой 28-й в ворота бывшего клуба, и под быстрые атаки на острие поставил Феррана. И именно Торрес принес победу после успешного 20-минутного камео. Кунде убежал в оверлап, пользуясь пассивностью Гиттенса. И отдал на второй темп Фермину (опорка снова проглядела), и с добивания Ферран донес в пустые.

Хозяева снова ответил мгновенно. Гиттенс прорвал Кунде в ответ и идеально навесил Гирасси, но гвинеец промахнулся с пары метров головой. Далее запрессинговали на чужой половине, Коуту разбил оборону передачей на Гросса (опорник наконец появился на последние 15 минут). А Паскаль выкатил Гирасси на пустые, пока Пенья блуждал вдали от ворот.

Вот тут "Боруссии" стоило бы остановиться, но хозяева азартно понеслись вперед. И после углового около чужих ворот пропустили еще одну фатальную контратаку. Гросс грубо обрезался, оборона оставила Феррана в игре, а Торрес снова был точен в завершении. 2:3. "Барса" закрепляется в топах после 5-й победы кряду. Хотя победы и не самой однозначной. "Боруссию" хвалим за характер, Нури Шахина – с очевидным прогрессом на фоне памятного провала с Мадридом.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 46) – Рейна (Гросс, 73), Нмеча, Забитцер – Гиттенс, Гирасси, Дюранвиль (Мален, 73)

Барселона: Пенья – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Гарсия, 90+3, Касадо – Рафинья (де Йонг, 71), Ольмо (Лопес, 71), Ямаль (Виктор, 90) – Левандовски (Торрес, 71)

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Боруссия (Дортмунд) Барселона
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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 00:38
Так перемогли і забули Щоб не витрачати сили на зайві два матчі, потрібно зберегти місце у перший вісімці! А тут ще два матчі з непростими суперниками! Бенфіка на виїзді та Аталанта вдома! Поки проглядається, що треба перемога і непрограш!
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Комментарии 24
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Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 00:38
Так перемогли і забули Щоб не витрачати сили на зайві два матчі, потрібно зберегти місце у перший вісімці! А тут ще два матчі з непростими суперниками! Бенфіка на виїзді та Аталанта вдома! Поки проглядається, що треба перемога і непрограш!
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1
0
oda1979 (Запорожье)
12.12.2024 в 00:33
Шлемазлы могут обыгрывать на удаче только таких шнурков, как недоделанных из Дортмунда. Средненькая игра средненький команд. На эмоциях при минимуме мастерства
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0
2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.12.2024 в 00:26
Як я і писав після гри з Бетісом, що гра з Борусією покаже реальний стан і можливості Барселони на сьогоднішній день. Черговий екзамен з топ клубом Флік здав на відмінно, молодець! Виграти в Дортмунді з такою підтримкою вболівальників не так легко!!!Пенальті в ворота Барси один з найбезглуздіших фолів, які я бачив. Ось що значить відсутність досвіду в Кубарсі.Але нічого, нехай вчиться, буде знати на наступний раз. Добре, що обійшлося і виграли сьогодні.З перемогою, барселонці!
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:19
А вообще Барса сегодня была на грани провала. После замены Левы, Рафы и Ольмо всё к тому шло. Спасибо Ямалю.
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metall5291 (Kharkiv)
12.12.2024 в 00:18
"А нам всё равно",- по крайней мере пока.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
12.12.2024 в 00:34
А тужились то как парни в не желтых футболках
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0
1
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:11
1. Ливер 2. Барселона ... а дальше всякие там...
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3
1
Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:09
Когда барса не могла выиграть 3 игры не хватало таких гениальных пасов Ямаля
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:06
Вот тебе и Ферран... баран тормозом, а вон шо учудил. Научился в ворота попадать?
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2
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Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:11
Феран часто забивает важные голы .поэтому он далеко не тормоз .и бегает он весь матч отрабатывая и в обороне .так в Барсе носится только Рафа в нападении
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2
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:13
Ты не видел Баррана Торрмоза при хави?
 
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Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:17
При Хави он тоже забивал прилично
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.12.2024 в 00:14
Повністю підтримую! Я теж такої думки про Торесса був, але сьогодні він молодець!!!
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:25
Молодец то молодец... только вот очень нестабильный молодец.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.12.2024 в 00:31
Ключове слово "сьогодні" )))Тим і відрізняються хороші гравці в окремих матчах від топ футболістів, які демонструють високий рівень і стабільність в більшості ігор!
 
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Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:01
Второй год Боруссии чистый оф сайт вместо пенальти должны свистеть
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0
1
Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:02
Гол
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0
1
kalan-86 (Анкара)
12.12.2024 в 00:01
Интересный видимо был матч. Жду расширенных повторов. Барсу начало немного качать на волне в последних матчах. Посмотрим выдержат ли конкуренцию с Мадридами за чемпионство в Ла Лиге. Хотелось бы.
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2
1
oda1979 (Запорожье)
12.12.2024 в 00:35
Не выдержат. РМ на опыте и мастерстве. Барселонка на задоре
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0
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Море23 (Одесса)
12.12.2024 в 00:00
Отдали бы де Йонг а бесплатно у него самая большая зарплата.а толку ноль
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 00:00
Мы начинаем выигрывать у немцев в Германии?
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Море23 (Одесса)
11.12.2024 в 23:59
Я ждал Торреса и гола от него а он забил два...а вот же Йонг это .***
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Spokoyno (Київ)
11.12.2024 в 23:59
Так важко створювали, але также безглуздо пропускали Спочатку Курбасі у відкриту підштовхує, а потім Мартінес з Пенья привозять Проте перемога все одно за БАРСЕЛОНОЮ!!!
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 23:58
Урааа!!! Победа!!!
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