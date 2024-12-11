Лига Чемпионов
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Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
За два тура до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов ещё одна команда не прошла в плей-офф.
Швейцарский "Янг Бойз" забил на 6-й минуте "Штутгарту", но немецкий клуб активно стал забивать в ответ. Уже во втором тайме все надежды "Янг Бойза" на сохранение в турнире испарились.
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Швейцарцы стали третьей командой, которая не набрала очков и вылетела из турнира. Ранее потеряли шансы "РБ Лейпциг" и "Слован Братислава".
"Янг Бойз" уступил "Штутгарту" со счётом 1:5.
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