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Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

За два тура до конца

Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лиге Чемпионов ещё одна команда не прошла в плей-офф.

Швейцарский "Янг Бойз" забил на 6-й минуте "Штутгарту", но немецкий клуб активно стал забивать в ответ. Уже во втором тайме все надежды "Янг Бойза" на сохранение в турнире испарились.

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Швейцарцы стали третьей командой, которая не набрала очков и вылетела из турнира. Ранее потеряли шансы "РБ Лейпциг" и "Слован Братислава".

"Янг Бойз" уступил "Штутгарту" со счётом 1:5.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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