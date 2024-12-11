Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов

В Лиге Чемпионов ещё одна команда не прошла в плей-офф.

Швейцарский "Янг Бойз" забил на 6-й минуте "Штутгарту", но немецкий клуб активно стал забивать в ответ. Уже во втором тайме все надежды "Янг Бойза" на сохранение в турнире испарились.

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Швейцарцы стали третьей командой, которая не набрала очков и вылетела из турнира. Ранее потеряли шансы "РБ Лейпциг" и "Слован Братислава".

"Янг Бойз" уступил "Штутгарту" со счётом 1:5.