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Защитник Боруссии Д получил травму в конце матча против Барселоны. Видео

Лига Чемпионов

Врачам пришлось выйти на поле

Защитник Боруссии Д получил травму в конце матча против Барселоны. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Боруссии Д" получил травму в конце матча против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Нико Шлоттербек лежал на газоне после исполнения стандарта "Боруссией". Защитник прыгнул, пробил выше ворот и неудачно приземлился на газон.

Футболист не мог встать, поэтому врачи вышли на поле.

Видео момента:

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"Боруссия Д" уступила "Барселоне" на домашнем поле со счётом 2:3.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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