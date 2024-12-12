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Защитник Боруссии Д получил травму в конце матча против Барселоны. Видео
Врачам пришлось выйти на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Боруссии Д" получил травму в конце матча против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.
Нико Шлоттербек лежал на газоне после исполнения стандарта "Боруссией". Защитник прыгнул, пробил выше ворот и неудачно приземлился на газон.
Футболист не мог встать, поэтому врачи вышли на поле.
Видео момента:
Захисник Боруссії Д Ніколас Шлоттербек травмувався в кінці матчу проти "Барселони".— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 11, 2024
Відео: Megogo pic.twitter.com/TWVHCkEhkz
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"Боруссия Д" уступила "Барселоне" на домашнем поле со счётом 2:3.
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