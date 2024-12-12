Английский гранд продолжает безвыигрышную серию в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Сити" три матча подряд не побеждает в элитном турнире. Последняя победа была против "Славии Праги" 23 октября.

С тех пор "горожане" уступили "Спортингу" (1:4) и "Ювентусу" (0:2), а также сыграли вничью с "Фейеноордом" (3:3).

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В данный момент "Манчестер Сити" занимает 22-е место в общей таблице Лиги Чемпионов.