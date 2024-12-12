Лига Чемпионов
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Английский гранд продолжает безвыигрышную серию в Лиге Чемпионов
Что-то команде не везёт в турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский гранд продолжает безвыигрышную серию в Лиге Чемпионов.
"Манчестер Сити" три матча подряд не побеждает в элитном турнире. Последняя победа была против "Славии Праги" 23 октября.
С тех пор "горожане" уступили "Спортингу" (1:4) и "Ювентусу" (0:2), а также сыграли вничью с "Фейеноордом" (3:3).
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В данный момент "Манчестер Сити" занимает 22-е место в общей таблице Лиги Чемпионов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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