"Где он был на поле в Гельзенкирхене? Где?". Бывший игрок Шахтера сомневается в адекватности цены на звездного хавбека горняков

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Юрий Селезнев, проведший в составе горняков три сезона – с 1997/98 по 1999/2000, поделился мыслями о поединке донецкой команды с мюнхенской "Баварией" (1:5) с корреспондентом UA-Футбол.

- Счет, конечно же, неприятный, – сказал он. - Слишком велик. Можно проиграть 1:2, 2:3, ну, пусть 1:3. Но 1:5… Это слишком много. Если брать игру в целом, то "Бавария" в этом матче была на голову сильнее здесь не может быть и речи! Относительно итога матча было понятно, ведь нашим командам в еврокубках – как "Шахтеру", так и киевскому "Динамо" сейчас очень сложно сопротивляться клубам топ-уровня Европы. Это наши реалии – и никуда от этого не денешься. Война, уровень чемпионата и отсутствие легионеров такого качества, как раньше – все это сказывается. Если еще каких-нибудь четыре-пять лет назад в Премьер-лиге Украины было 8-9 сильных команд, среди которых были настоящие "рубки", то сейчас у того же "Шахтера" на протяжении чемпионата всего два таких матча. Все зависит от уровня чемпионата. А чемпионат у нас сейчас медленный, ему не хватает скорости, агрессии. Вот возьмем кого-нибудь из лидеров – скажем, Судакова. Где он был позавчера на поле в Гельзенкирхене? Где? Ну вот и весь разговор. Именно этот факт и говорит об уровне УПЛ.

– И все же что-то положительное в матче с "Баварией" со стороны "Шахтера" вы бы отметили?

- Если взять положительное, то разве что молодежь, которая никогда не играла с такими командами и теперь имеет возможность проходить обкатку. Это касается как бразильцев, так и наших молодых ребят. В таких играх они получают неоценимый опыт. И это, поверьте, дорогого стоит.

– Как оцениваете дальнейшие перспективы "Шахтера"?

- С каждым матчем в Лиге чемпионов донецкая команда становится получше. Понятно, что горнякам очень тяжело играть в таких условиях: и война, и огромные переезды. Да и уровень нашего чемпионата, как я уже сказал, сейчас не такого качества, как раньше, ведь скорости в нем совсем другие, чем в еврокубках. Донецкие футболисты не привыкли играть с прессингующими их командами, которые быстры и индивидуально сильны. Поэтому, конечно же, тяжело. Но вместе с тем поединки с командами такого уровня, как "Бавария", достаточно полезны. Они позволяют не только обогащаться опытом, но и анализировать свои ошибки и искоренять их. Так что горнякам есть над чем работать.

- Выше вы упомянули о Георгии Судакове. Еще совсем недавно его стоимость оценивалась "Шахтером" в 50-60 миллионов евро. На ваш взгляд, цена этого футболиста на трансферном рынке в нынешних условиях не может быть такой, как раньше?

- На мой взгляд, не могут наши футболисты стоить таких денег – ни 100, ни 70, ни 60 миллионов. Можно посмотреть другие трансферы, которые осуществляются в Европе. Взять хотя бы, скажем, турка Арду Гюлера из мадридского "Реала". Он не стоит таких денег (этот игрок обошелся испанскому гранду в 45 миллионов евро – прим. ред.). А между тем этот парень является игроком сборной Турции. Я думаю, что Судаков должен уехать за границу и там себя проявлять – и тогда его купят даже за 100 или 200 миллионов. Свежий пример – Забарный. Поехал в "Борнмут", не поиграл там еще и два года, а за ним уже все бегают! Он уверенно играет в сборной Украины, имеет прогресс и достиг хорошего уровня в скромном английском клубе. Это и есть показатель.