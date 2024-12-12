Продолжалась более 1000 дней Боруссия Д прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках

"Боруссия Д" прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках.

Поражение "Барселоне" на "Сигнал Идуна Парк" (2:3) стало первым во всех еврокубковых турнирах спустя 1028 дней.

"Шмели" проиграли на домашнем стадионе "Рейнджерсу" в промежуточном этапе за попадание в Лигу Европы. 17 февраля 2022 года матч закончился со счётом 2:4 в пользу шотландского клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В Лиге Чемпионов последний раз "Боруссия Д" в домашних стенах уступала "Аяксу" 3 ноября 2021 года со счётом 1:3. Беспроигрышная серия длилась 1134 дня.

"Боруссия Д" проиграла в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и опустилась на 9-ю строчку с 12-ю баллами.