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Продолжалась более 1000 дней Боруссия Д прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках
А ведь были так близки к ничьей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Д" прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках.
Поражение "Барселоне" на "Сигнал Идуна Парк" (2:3) стало первым во всех еврокубковых турнирах спустя 1028 дней.
"Шмели" проиграли на домашнем стадионе "Рейнджерсу" в промежуточном этапе за попадание в Лигу Европы. 17 февраля 2022 года матч закончился со счётом 2:4 в пользу шотландского клуба.
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В Лиге Чемпионов последний раз "Боруссия Д" в домашних стенах уступала "Аяксу" 3 ноября 2021 года со счётом 1:3. Беспроигрышная серия длилась 1134 дня.
"Боруссия Д" проиграла в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и опустилась на 9-ю строчку с 12-ю баллами.
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