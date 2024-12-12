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Продолжалась более 1000 дней Боруссия Д прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках

Лига Чемпионов

А ведь были так близки к ничьей

Продолжалась более 1000 дней Боруссия Д прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия Д" прервала домашнюю серию без поражений в еврокубках.

Поражение "Барселоне" на "Сигнал Идуна Парк" (2:3) стало первым во всех еврокубковых турнирах спустя 1028 дней.

"Шмели" проиграли на домашнем стадионе "Рейнджерсу" в промежуточном этапе за попадание в Лигу Европы. 17 февраля 2022 года матч закончился со счётом 2:4 в пользу шотландского клуба.

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В Лиге Чемпионов последний раз "Боруссия Д" в домашних стенах уступала "Аяксу" 3 ноября 2021 года со счётом 1:3. Беспроигрышная серия длилась 1134 дня.

"Боруссия Д" проиграла в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и опустилась на 9-ю строчку с 12-ю баллами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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