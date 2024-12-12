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Гвардиола: Мы играли очень хорошо. Нам не хватило результата. Нужно, может быть, одно очко

Лига Чемпионов
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Наставник английского клуба прокомментировал встречу со старой синьорой

Гвардиола: Мы играли очень хорошо. Нам не хватило результата. Нужно, может быть, одно очко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола доволен игрой "Манчестер Сити", невзирая на поражение от "Ювентуса". В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив уступил на выезде со счетом 0:2.

“Мы играли хорошо, очень, очень хорошо. Мы допустили не так много [моментов у своих ворот], я горжусь этими игроками. Они выложились полностью, они пытались – сейчас мы переживаем такой период и надеюсь, что мы сможем изменить результаты.

Я знаю, что в Лиге чемпионов сложно. Мы не так часто теряли мяч, как раньше были на нужных позициях. Против итальянских команд, которые обороняются глубоко и компактно. Они мастера в таких ситуациях. Мы такие, какие мы есть, и нам не хватило результата, но у нас есть игра”.

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"Есть еще два матча [в Лиге чемпионов] и нам нужно, возможно, одно очко. Выезды в Турин, в Париж... Три матча на выезде были действительно тяжелыми. Это нужно принять. Мы изменим ситуацию, не забудем этот период и больше будем ценить то, что сделали в прошлом и то, что собираемся сделать в будущем”, – сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

У "горожан" всего 2 победы в текущем розыгрыше турнира.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
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