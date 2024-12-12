Гвардиола: Мы играли очень хорошо. Нам не хватило результата. Нужно, может быть, одно очко

Пеп Гвардиола доволен игрой "Манчестер Сити", невзирая на поражение от "Ювентуса". В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив уступил на выезде со счетом 0:2.

“Мы играли хорошо, очень, очень хорошо. Мы допустили не так много [моментов у своих ворот], я горжусь этими игроками. Они выложились полностью, они пытались – сейчас мы переживаем такой период и надеюсь, что мы сможем изменить результаты.

Я знаю, что в Лиге чемпионов сложно. Мы не так часто теряли мяч, как раньше были на нужных позициях. Против итальянских команд, которые обороняются глубоко и компактно. Они мастера в таких ситуациях. Мы такие, какие мы есть, и нам не хватило результата, но у нас есть игра”.