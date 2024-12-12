Флик: Против Боруссии трудно обороняться. Когда они забивали, мы сохраняли стабильность

Ханси Флик высказался о победе "Барселоны" в 6-м туре Лиги чемпионов.

“Мы можем быть удовлетворены тем, чего добились. Первый тайм был отличный, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность. Страдание – неправильное слово. Дортмунд играл очень хорошо, поддерживал высокий темп".

“Против них трудно обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого. Я должен поздравить команду, она выступила отлично”, – отметил главный тренер.

Каталонцы вырвали победу у "Боруссии" Дортмунд (3:2). Испанская команда вела 1:0 и 2:1, однако дважды упускала преимущество.

