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"Большой неудачник": издание Goal – о Бондаренко в поединке с Баварией
Украинского футболиста отметили в отрицательном ключе
Фото: ФК Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получил критику за матч против "Баварии" в 6 туре общего этапа Лиги чемпионов.
"Большой неудачник. У полузащитника сборной Украины Артема Бондаренко был невероятный шанс, чтобы забить гол и вернуть свою команду в игру, однако не воспользовался своими моментами”.
"Футболист выглядел растерянным и был заменен из-за неудачных действий на футбольном поле", – пишут в издании Goal.
Игрок появлялся в составе "горняков" во всех шести встречах текущего раунда. В общем, для него это был 24-й матч в еврокубках и 18-й в Лиге чемпионов. Свой единственный гол в клубных турнирах УЕФА Артём забил в ЛЕ 2022/23.
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