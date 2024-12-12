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"Большой неудачник": издание Goal – о Бондаренко в поединке с Баварией

Лига Чемпионов
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Украинского футболиста отметили в отрицательном ключе

"Большой неудачник": издание Goal – о Бондаренко в поединке с Баварией

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получил критику за матч против "Баварии" в 6 туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Большой неудачник. У полузащитника сборной Украины Артема Бондаренко был невероятный шанс, чтобы забить гол и вернуть свою команду в игру, однако не воспользовался своими моментами”.

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"Футболист выглядел растерянным и был заменен из-за неудачных действий на футбольном поле", – пишут в издании Goal.

Игрок появлялся в составе "горняков" во всех шести встречах текущего раунда. В общем, для него это был 24-й матч в еврокубках и 18-й в Лиге чемпионов. Свой единственный гол в клубных турнирах УЕФА Артём забил в ЛЕ 2022/23.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Симченко
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