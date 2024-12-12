"Сами через это прошли". Экс-тренер Шахтер ответил, почему команда рассыпается в концовке матча

Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо назвал причину поражения "горняков" в матче с "Баварией" (1:5).

– "Шахтер" снова несколько рассыпался в конце матча, это начинает напоминать тенденцию. В сезоне почти 40% своих голов команда пропускает после 75 минут. В чем может быть причина? Физическая готовность, ментальность?

– "Шахтер" об этом перед каждой игрой говорит, от этого никуда не деться, физиологию не проведешь. Футболисту после интенсивной игры необходимо возобновление. А когда восстанавливаешься в автобусе или самолете, это очень трудно. Усталость скапливается. Мы сами знаем, потому что через это прошли пару лет назад с "Шахтером". Это непросто.

Один из вариантов – все время делать большую ротацию, но для этого нужно иметь 20 равноценных футболистов. И в Лиге чемпионов нужны очки, и в УПЛ не можешь терять. Хочешь не хочешь, а оно свое уносит. Поэтому нет ничего удивительного, что "Шахтер" в конце сдает. Возможно, за счет замен хочется это выравнивать, но не всегда выходит – не всегда они усиливают игру, – сказал Беньо.