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"Сами через это прошли". Экс-тренер Шахтера ответил, почему команда рассыпается в концовке матча

Лига Чемпионов
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Все дело в восстановлении

"Сами через это прошли". Экс-тренер Шахтера ответил, почему команда рассыпается в концовке матча

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо назвал причину поражения "горняков" в матче с "Баварией" (1:5).

– "Шахтер" снова несколько рассыпался в конце матча, это начинает напоминать тенденцию. В сезоне почти 40% своих голов команда пропускает после 75 минут. В чем может быть причина? Физическая готовность, ментальность?

– "Шахтер" об этом перед каждой игрой говорит, от этого никуда не деться, физиологию не проведешь. Футболисту после интенсивной игры необходимо возобновление. А когда восстанавливаешься в автобусе или самолете, это очень трудно. Усталость скапливается. Мы сами знаем, потому что через это прошли пару лет назад с "Шахтером". Это непросто.

Один из вариантов – все время делать большую ротацию, но для этого нужно иметь 20 равноценных футболистов. И в Лиге чемпионов нужны очки, и в УПЛ не можешь терять. Хочешь не хочешь, а оно свое уносит. Поэтому нет ничего удивительного, что "Шахтер" в конце сдает. Возможно, за счет замен хочется это выравнивать, но не всегда выходит – не всегда они усиливают игру, – сказал Беньо.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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