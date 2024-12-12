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Тренер Лилля: Невозможно было представить, что к 6-му туру мы уже вышли в плей-офф и мечтали о еще одной победе
А французы на своем пути преодолели также топовых соперников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Лилль" на своем поле вырвал победу у "Штурма" со счетом 3:2. Тренер "догов" Бруно Женезио отметил, что были отрезки в матче, где его игроки допустили много ошибок, однако доволен тем, как они это все исправили в конце встречи.
"Я думаю, что в целом мы провели хорошую игру, очень хороший первый тайм с двумя хорошими голами, но потом мы немного отпустили наших соперников, и они вернулись в игру. Мы хотели создать немного интриги, потому что это то, что мы любим. Во втором тайме мы провалили начало, а затем проявили характер, чтобы вернуться и вырвать победу. Много хороших вещей. Но нужно смотреть на вещи в перспективе. У нас молодая команда. Мы будем учиться на всех матчах, которые мы сыграли и будем играть снова в этом соревновании. Но самое главное - набрать 13 очков и по крайней мере квалифицироваться в плей-офф. Невозможно было представить, что к 6-му туру мы уже вышли в плей-офф и можем мечтать о еще лучшем результате. Это свидетельствует о том, что у нас есть качественные игроки, что наша команда прогрессирует и, в-третьих, что в этой группе есть состояние духа, которое мне очень нравится. Сегодня нам нужны были психологические и технические ресурсы против сплоченной команды", - заявил Бруно Женезио.
Отметим, что следующий матч "Лилль" сыграет в Лиге 1 в субботу, 14 декабря, против "Марселя".
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