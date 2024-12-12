Лига Чемпионов
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Три гола в первые полчаса. Фейеноорд - Спарта 4:2. Видео голов и обзор матча
Голепад в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" обыграл "Спарту" в домашнем поединке 6-го тура Лиги чемпионов.
Уже к 30-й минуте нидерландский клуб повел со счетом 3:0, а завершилась встреча с результатом 4:2 в пользу хозяев.
В турнирной таблице "Фейеноорд" теперь 18-й, "Спарта" - 28-я.
Лига чемпионов. 6 тур
11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)
"Фейеноорд" - "Спарта“ Прага 4:2
Голы: Траунер 8, Пайшан 10, Мусса 30, Хименес 63 - Ррахмани 43, Белен (аг) 79
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