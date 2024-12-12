  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Три гола в первые полчаса. Фейеноорд - Спарта 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три гола в первые полчаса. Фейеноорд - Спарта 4:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Голепад в Роттердаме

Три гола в первые полчаса. Фейеноорд - Спарта 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" обыграл "Спарту" в домашнем поединке 6-го тура Лиги чемпионов.

Уже к 30-й минуте нидерландский клуб повел со счетом 3:0, а завершилась встреча с результатом 4:2 в пользу хозяев.

В турнирной таблице "Фейеноорд" теперь 18-й, "Спарта" - 28-я.

Лига чемпионов. 6 тур

11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)

"Фейеноорд" - "Спарта“ Прага 4:2

Голы: Траунер 8, Пайшан 10, Мусса 30, Хименес 63 - Ррахмани 43, Белен (аг) 79

По теме
yellow-arrow
"Один из многих". Трубин выложил пост после ничьи Бенфики в матче Лиги чемпионов
yellow-arrow
Симеоне о шансах на попадание в топ-8: Осталось две игры и мы увидим, как далеко сможем зайти
yellow-arrow
Мотта - после 2:0 с Ман Сити: Я очень доволен своей работой
Спарта (Прага) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости