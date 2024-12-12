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Швабы вышвыривают соперника из ЛЧ. Штутгарт - Янг Бойз 5:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Легкая победа немцев

Швабы вышвыривают соперника из ЛЧ. Штутгарт - Янг Бойз 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Штутгарт" разгромил "Янг Бойз" в 6-м туре Лиге чемпионов.

На быстрый гол швейцарского клуба "швабы" ответили пятью забитыми мячами.

Таким образом, "Янг Бойз" потерял математические шансы для выхода в следующий круг турнира, а "Штутгарт" поднялся на 26-е место.

Лига чемпионов, 6 тур

"Штутгарт" — "Янг Бойз" 5:1

Голы: Штиллер 25, Мийо 53, Фюрих 61, Вагноман 66, Кейтель 75 — Лакомий 6

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