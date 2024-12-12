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Швабы вышвыривают соперника из ЛЧ. Штутгарт - Янг Бойз 5:1. Видео голов и обзор матча
Легкая победа немцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" разгромил "Янг Бойз" в 6-м туре Лиге чемпионов.
На быстрый гол швейцарского клуба "швабы" ответили пятью забитыми мячами.
Таким образом, "Янг Бойз" потерял математические шансы для выхода в следующий круг турнира, а "Штутгарт" поднялся на 26-е место.
Лига чемпионов, 6 тур
"Штутгарт" — "Янг Бойз" 5:1
Голы: Штиллер 25, Мийо 53, Фюрих 61, Вагноман 66, Кейтель 75 — Лакомий 6
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