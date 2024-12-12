Микель Артета об одном из лидеров команды: Он продолжает нас удивлять, но это то, что он хочет делать

Вчера "Арсенал" на своем поле переиграл "Монако" со счетом 3:0. Героем этого поединка стал Букайо Сака, который отметился дублем и ассистировал Каю Хаверцу во время третьего забитого мяча. На послематчевой пресс-конференции тренер "канониров" Микель Артета отметил, что английский вингер в очередной раз доказывает свой высокий уровень мастерства на поле и уверен, что он сможет подняться на более высокую ступень своей карьеры.

"Он [Букайо Сака] продолжает нас удивлять, но это то, что он хочет делать, это качество, которое он имеет, это амбиции, с которыми он действует и готовится к этому каждый день. Поэтому я не удивлен, но делать то, что он делает, очень трудно. Чтобы оказаться на таком [мировом] уровне, надо уметь делать это последовательно в течение многих лет. То, что он уже сделал в своем возрасте, можно взять за скобки, потому что мы можем сравнить то, что он сделал за первые шесть лет в профессиональном футболе, что является исключительным, и его цель - совершенствоваться. У него есть игроки и окружение, чтобы продолжать делать это, и я уверен, что он это сделает. Он не мог этого делать в 17 или 18, или 19 лет, год или два назад, потому что он развился в правильном направлении ментально, физически. Его состояние, подготовка сейчас у него есть привычка играть каждые три дня, и он последовательно делает это на самом высоком уровне", - заявил Микель Артета.

Отметим, что после шести туров "Арсенал" с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице. Следующую игру лондонцы проведут в АПЛ 14 декабря против "Эвертона".