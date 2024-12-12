"Наша команда похожа на американские горки". Фонсека остался недоволен выступлением игроков в матче с Црвеной Звездой

Вчера "Милан" лишь в конце встречи вырвал победу над одним из аутсайдеров турнира "Црвеной Звездой" (2:1). Главный тренер "россонери" Паулу Фонсека после матча не скрывал своего разочарования от того, что он увидел на поле в исполнении его подопечных.

"Я не из тех людей, которые довольствуются лишь результатом. Конечно, самое главное, что мы выиграли и находимся на хорошей позиции, но я такой, какой я есть. Есть вещи, которые трудно изменить, и иногда я устаю бороться с ними. Я не доволен выступлением команды. Я не хочу много говорить, хочу проанализировать, но есть вещи, которые мне понятны. Это не тактическая или техническая проблема. Мы выходим на этот решающий для нас матч с таким настроем. Проблема в том, что наша команда похожа на американские горки. Сегодня мы в порядке, а завтра - не знаю. Это как подбросить монетку и ждать, что произойдет. Это невероятно. Я знаю, что работаю каждый день, чтобы подготовить команду к выступлению. Не знаю, все ли в команде могут сказать то же самое. Мы были обязаны выйти сегодня на поле и сделать все, чтобы выиграть матч. И мы этого не сделали. Я должен поговорить с командой о том, что произошло на поле. Они также должны понять, что такое не может повторяться", - заявил Фонсека в интервью Sky Sport Italia.

Отметим, что после шести туров "Милан" с 12 очками занимает 12 место в турнирной таблице. Следующую игру "россонери" сыграют 15 декабря против "Дженоа".