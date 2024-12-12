Мотта - после 2:0 с Ман Сити: Я очень доволен своей работой

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (2:0).

"Я очень доволен своей работой. Мы показали отличную игру против сильной команды, которая демонстрировала исключительные результаты в последние годы.

"Ювентус" и болельщики должны гордиться этой командой. Мы проиграли только одну игру в Лиге чемпионов, а во всех остальных боролись до конца. Мы твердо стоим на ногах, но продолжим делать все возможное, чтобы привести "Ювентус" туда, где он заслуживает быть", — цитирует Мотту УЕФА.