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Мотта - после 2:0 с Ман Сити: Я очень доволен своей работой
Отличный матч для "бьянконери"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (2:0).
"Я очень доволен своей работой. Мы показали отличную игру против сильной команды, которая демонстрировала исключительные результаты в последние годы.
"Ювентус" и болельщики должны гордиться этой командой. Мы проиграли только одну игру в Лиге чемпионов, а во всех остальных боролись до конца. Мы твердо стоим на ногах, но продолжим делать все возможное, чтобы привести "Ювентус" туда, где он заслуживает быть", — цитирует Мотту УЕФА.
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