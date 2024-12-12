Симеоне о шансах на попадание в топ-8: Осталось две игры и мы увидим, как далеко сможем зайти

Вчера "Атлетико" на своем поле переиграл "Слован" со счетом 3:1 и благодаря этой победе "матрасники" отстают лишь на одно очко от попадания в восьмерку лучших. Тренер мадридской команды Диего Симеоне отметил, что словаки создали им определенные трудности во время игры, однако его футболисты сумели преодолеть сопротивление соперника.

"Сегодняшняя игра была важной для нас, нам нужно было получить очки, которые были очень важными, и чтобы сохранить этот импульс, очень важно было победить. С тех пор мы прилагали усилия, как вы видели. Во втором тайме ситуация контролировалась за пределами пенальти, который создал определенные трудности, игроки справились с этим очень хорошо, и мы выиграли игру, которая была очень важной для нас. [Относительно возможности попасть в топ-8] Я доволен работой команды, мы приложили много усилий, сыграли три игры за шесть дней, и реакция была очень хорошей, и это нормально, что у нас закончилась свежесть. Осталось две игры, Леверкузен - одна из лучших команд, и мы увидим, как далеко мы сможем зайти", - цитирует Симеоне Marca.

Добавим, что следующую игру "Атлетико" сыграет 15 декабря дома против "Хетафе".