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"Один из многих". Трубин выложил пост после ничьи Бенфики в матче Лиги чемпионов
Отдал должное фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отреагировал на ничью своей команды в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Болоньи" (0:0).
"Один из многих", – лаконично написал украинец в Instagram, намекая на хорошую поддержку со стороны фанатов.
Отметим, что "Бенфика" находится на 15-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов с 10-ю очками на счету.
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