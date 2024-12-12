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"Один из многих". Трубин выложил пост после ничьи Бенфики в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Отдал должное фанатам

"Один из многих". Трубин выложил пост после ничьи Бенфики в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отреагировал на ничью своей команды в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Болоньи" (0:0).

"Один из многих", – лаконично написал украинец в Instagram, намекая на хорошую поддержку со стороны фанатов.

Отметим, что "Бенфика" находится на 15-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов с 10-ю очками на счету.

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Болонья Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Instagram Анатолий Трубин
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