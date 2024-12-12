Шахин - после 2:3 с Барселоной: Мы должны выигрывать такие матчи

Наставник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин подвел итоги поединка с "Барселоной" (2:3) в Лиге чемпионов (2:3).

"Это (такой результат - прим.) невероятно тяжело принять. Мы потеряли двух важных игроков из-за травм [Рюэрсона и Шлоттербека], а затем проиграли и матч.

Я не хочу слышать, что мы играли хорошо. Мы должны выигрывать такие матчи и не совершать тех ошибок, которые мы совершили. На этом уровне просто нет права на ошибку", - цитирует Шахина пресс-служба УЕФА.