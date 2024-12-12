Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Барселоны имел казусный момент с прохождением допинг-теста после матча с Боруссией
Главное, что все прошло нормально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера команда Ханси Флика на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.Ламин Ямаль, который был признан MVP матча, рассказал о казусном моменте, который случился с ним после игры.
"Я писал... и на этот раз я писал, однако они [офицеры допинг-контроля] не позволили мне пройти допинг-тест", - заявил Ламин Ямаль.
Отметим, что 17-летний вингер в этом сезоне провел 20 матчей, где отметился 6 голами и 12 результативными передачами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас
- Перестрелка в Дортмунде, ЧМ-2030 на 3 континентах и очередной украинец в Жироне. Главные новости за 11 декабря
- Шоу в Дортмунде с печальным концом. Боруссия Д – Барселона 2:3. Видеообзор матча
- Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000