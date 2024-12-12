Игрок Барселоны имел казусный момент с прохождением допинг-теста после матча с Боруссией

Вчера команда Ханси Флика на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.Ламин Ямаль, который был признан MVP матча, рассказал о казусном моменте, который случился с ним после игры.

"Я писал... и на этот раз я писал, однако они [офицеры допинг-контроля] не позволили мне пройти допинг-тест", - заявил Ламин Ямаль.

Отметим, что 17-летний вингер в этом сезоне провел 20 матчей, где отметился 6 голами и 12 результативными передачами.