Лига Чемпионов
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Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Один из них - лучший игрок матча с Шахтером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА появилось голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура. За этот приз ведут борьбу четверо игроков.
В список номинантов попали следующие футболисты:
- Майкл Олисе из мюнхенской "Баварии" — дубль в ворота "Шахтера"
- Марко Бизот из "Бреста" — 5 сейвов, сухой поединок
- Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико" — два гола в ворота "Слована"
- Букайо Сака из лондонского "Арсенала" — дубль и ассист в игре с "Монако"
Who impressed you this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2024
Vote ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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Источник:UEFA
Опубликовал: Андрей Журба
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