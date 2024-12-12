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Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Один из них - лучший игрок матча с Шахтером

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте УЕФА появилось голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура. За этот приз ведут борьбу четверо игроков.

В список номинантов попали следующие футболисты:

  • Майкл Олисе из мюнхенской "Баварии" — дубль в ворота "Шахтера"
  • Марко Бизот из "Бреста" — 5 сейвов, сухой поединок
  • Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико" — два гола в ворота "Слована"
  • Букайо Сака из лондонского "Арсенала" — дубль и ассист в игре с "Монако"
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Андрей Журба
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