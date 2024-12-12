Защитник Арсенала - о победе в ЛЧ над Монако: Я хочу, чтобы мы прошли этот сезон без поражений

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба прокомментировал уверенную домашнюю победу своей команды над "Монако" (3:0) в Лиге чемпионов.

"Да, мы действительно очень рады, что нам удалось одержать эту победу. Это был нелегкий матч. Мы знаем, что "Монако" очень хорошая команда, поэтому мы довольны таким результатом. Каждый из нас сыграл великолепно как в атаке, так и в защите. Мы забили три гола, сохранили ворота сухими, несмотря на то, что у нас много травмированных защитников".

"В начале сезона мы поставили перед собой задачу — выиграть титулы. Мы непобедимы на своем поле, поэтому я хотел бы, чтобы мы прошли этот сезон до его завершения без поражений", — добавил Салиба.

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Добавим, что после шести сыгранных туров в Лиге чемпионов "Арсенал" занимает третье место с 13 очками. Команда Микеля Артеты не проиграла ни в одном домашнем матче этого турнира на групповом этапе с начала прошлого сезона.