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Экс-игрок Шахтера оценил вероятность увольнения Пушича

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Экс-игрок Шахтера оценил вероятность увольнения Пушича

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

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Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий высказался о разгромном поражении "горняков" от "Баварии" (1:5) в шестом туре Лиги чемпионов.

"На погром я не рассчитывал, скажу откровенно. Конечно, для меня лично, 1:5 проиграть - это много. Но, знаете, таковы сейчас реалии украинского футбола. Результат игры в Гельзенкирхене нужно воспринимать спокойно, таким, какой он есть. Сейчас лишний раз критиковать ребят просто нет смысла. Самое главное сейчас для игроков "Шахтера" - переступить через это, забыть, работать, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Увольнение Пушича? Все может быть. Но, вы же понимаете, решать только Ахметову. Вопрос непростой и деликатный. Вы вспомнили Йовичевича, то Игорь, как по мне, был идеальным тренером для "Шахтера". Все ребята о нем только хорошие слова говорили, говорили, что атмосфера в команде была отличная", - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
eurofootball.com.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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