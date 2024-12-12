Экс-игрок Шахтера оценил вероятность увольнения Пушича

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий высказался о разгромном поражении "горняков" от "Баварии" (1:5) в шестом туре Лиги чемпионов.

"На погром я не рассчитывал, скажу откровенно. Конечно, для меня лично, 1:5 проиграть - это много. Но, знаете, таковы сейчас реалии украинского футбола. Результат игры в Гельзенкирхене нужно воспринимать спокойно, таким, какой он есть. Сейчас лишний раз критиковать ребят просто нет смысла. Самое главное сейчас для игроков "Шахтера" - переступить через это, забыть, работать, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Увольнение Пушича? Все может быть. Но, вы же понимаете, решать только Ахметову. Вопрос непростой и деликатный. Вы вспомнили Йовичевича, то Игорь, как по мне, был идеальным тренером для "Шахтера". Все ребята о нем только хорошие слова говорили, говорили, что атмосфера в команде была отличная", - сказал Федецкий.