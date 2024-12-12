Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Штутгарта настроен завершить групповой этап Лиги чемпионов на позитивной ноте
Шансы на такой результат у команды есть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Штутгарт" разгромил "Янг Бойз" со счетом 5:1. Благодаря этому результату "швабы" приблизились к зоне плей-офф и тренер команды Себастьян Хенесс уверяет, что они способны получить необходимые результаты в последних матчах группового этапа.
"Мы заслуживали победу с таким счетом. После того как мы уступили в начале, мы проявили много характера. Ощущения в раздевалке после победы 5:1, очевидно, очень положительные, и эта победа принесет нам много пользы. Поздравляю ребят. У нас осталось еще два матча до конца года, и мы хотим завершить его на позитивной ноте", - заявил Себастьян Хенесс.
Отметим, что в последних турах "Штутгарт" сыграет против "Слована" (на выезде) и "ПСЖ" (дома).
Популярное сейчас
- Вернидуб назвал самого яркого украинского игрока на данный момент
- Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне
- Колос близок к самому дорогому трансферу в клубной истории
- Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку