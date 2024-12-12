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Тренер Штутгарта настроен завершить групповой этап Лиги чемпионов на позитивной ноте

Лига Чемпионов

Шансы на такой результат у команды есть

Тренер Штутгарта настроен завершить групповой этап Лиги чемпионов на позитивной ноте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Штутгарт" разгромил "Янг Бойз" со счетом 5:1. Благодаря этому результату "швабы" приблизились к зоне плей-офф и тренер команды Себастьян Хенесс уверяет, что они способны получить необходимые результаты в последних матчах группового этапа.

"Мы заслуживали победу с таким счетом. После того как мы уступили в начале, мы проявили много характера. Ощущения в раздевалке после победы 5:1, очевидно, очень положительные, и эта победа принесет нам много пользы. Поздравляю ребят. У нас осталось еще два матча до конца года, и мы хотим завершить его на позитивной ноте", - заявил Себастьян Хенесс.

Отметим, что в последних турах "Штутгарт" сыграет против "Слована" (на выезде) и "ПСЖ" (дома).

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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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