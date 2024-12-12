Тренер Штутгарта настроен завершить групповой этап Лиги чемпионов на позитивной ноте

Вчера "Штутгарт" разгромил "Янг Бойз" со счетом 5:1. Благодаря этому результату "швабы" приблизились к зоне плей-офф и тренер команды Себастьян Хенесс уверяет, что они способны получить необходимые результаты в последних матчах группового этапа.

"Мы заслуживали победу с таким счетом. После того как мы уступили в начале, мы проявили много характера. Ощущения в раздевалке после победы 5:1, очевидно, очень положительные, и эта победа принесет нам много пользы. Поздравляю ребят. У нас осталось еще два матча до конца года, и мы хотим завершить его на позитивной ноте", - заявил Себастьян Хенесс.

Отметим, что в последних турах "Штутгарт" сыграет против "Слована" (на выезде) и "ПСЖ" (дома).