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Представлен дизайн нового мяча следующей стадии Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Европейские топ-команды будут играть им в следующем году

Представлен дизайн нового мяча следующей стадии Лиги чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

После матчей шестого тура Лиги чемпионов был представлен дизайн нового футбольного мяча следующей стадии в сезоне 2024/25, которым европейские топ-команды сыграют уже в следующем году.

Новый мяч Лиги чемпионов, который будет называться "Fired Up", был создан компанией Adidas для двух последних игр этапа лиги, в которой участвуют все 36 команд, благодаря новому формату.

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"Представляем новый профессиональный мяч, созданный специально для следующей стадии матчей Лиги чемпионов"

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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