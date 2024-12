Представлен дизайн нового мяча следующей стадии Лиги чемпионов

После матчей шестого тура Лиги чемпионов был представлен дизайн нового футбольного мяча следующей стадии в сезоне 2024/25, которым европейские топ-команды сыграют уже в следующем году.

Новый мяч Лиги чемпионов, который будет называться "Fired Up", был создан компанией Adidas для двух последних игр этапа лиги, в которой участвуют все 36 команд, благодаря новому формату.

