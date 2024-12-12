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Представлен дизайн нового мяча следующей стадии Лиги чемпионов
Европейские топ-команды будут играть им в следующем году
shakhtar.com
После матчей шестого тура Лиги чемпионов был представлен дизайн нового футбольного мяча следующей стадии в сезоне 2024/25, которым европейские топ-команды сыграют уже в следующем году.
Новый мяч Лиги чемпионов, который будет называться "Fired Up", был создан компанией Adidas для двух последних игр этапа лиги, в которой участвуют все 36 команд, благодаря новому формату.
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"Представляем новый профессиональный мяч, созданный специально для следующей стадии матчей Лиги чемпионов"
Too hot to handle ????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024
Introducing 'Fired Up'- the new Pro Match Ball, made for the next stage of the Champions League ✨@adidasfootball | #FireUpTheGame pic.twitter.com/UW8d4ZrajW
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