Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д предоставила информацию о характере повреждения своего ключевого защитника в последнем матче ЛЧ
Защитник рискует не выйти на футбольное поле в этом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт дортмундской "Боруссии" сообщил о том, что 25-летний защитник команды Нико Шлоттербек получил повреждение связок колена в концовке матча шестого тура Лиги чемпионов против "Барселоны" (2:3).
Пока неизвестно, сможет ли защитник "шмелей" снова сыграть за клуб в этом году. Дальнейшая информация о степени тяжести травмы футболиста будет предоставлена позже.
В этом сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 20 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас
- Колос близок к самому дорогому трансферу в клубной истории
- Перестрелка в Дортмунде, ЧМ-2030 на 3 континентах и очередной украинец в Жироне. Главные новости за 11 декабря
- Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку