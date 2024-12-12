Боруссия Д предоставила информацию о характере повреждения своего ключевого защитника в последнем матче ЛЧ

Официальный сайт дортмундской "Боруссии" сообщил о том, что 25-летний защитник команды Нико Шлоттербек получил повреждение связок колена в концовке матча шестого тура Лиги чемпионов против "Барселоны" (2:3).

Пока неизвестно, сможет ли защитник "шмелей" снова сыграть за клуб в этом году. Дальнейшая информация о степени тяжести травмы футболиста будет предоставлена позже.

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В этом сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 20 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.