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У игрока Янг Бойз умер сын перед началом матча против Штутгарта

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Сочувствуем футболисту такой потере

У игрока Янг Бойз умер сын перед началом матча против Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера был очень грустный день для Мешака Элиа и всей семьи "Янг Бойз". Нападающему за несколько часов до матча Лиги чемпионов против "Штутгарта" сообщили, что один из его сыновей скончался. 27-летний игрок немедленно вылетел на родину, в Демократическую Республику Конго, где находится его жена и другие дети. Клуб объявил, что один из сыновей Элиа внезапно скончался после непродолжительной болезни.

""Янг Бойз" шокирован и еще раз выражает свои глубочайшие соболезнования Мешаку Элиа и желает ему и его семье много сил и уверенности. Мы окажем Мешаку всю нашу поддержку и советы в эти трудные времена", - заявил швейцарский клуб на своем сайте.

В начале матча в Штутгарте "желто-черные" надели черные траурные ленты. Команда также отдала дань памяти своему товарищу по команде, когда они вышли вперед благодаря голу Лукаша Лакомы. Тогда все игроки швейцарского клуба собрались перед одной из телекамер, держа в руках футболку Элиа. Отметим, что в итоге "Янг Бойз" проиграл матч "Штутгарту" со счетом 5:1.

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Источник:
Янг Бойз
Опубликовал: Александр Гресь
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