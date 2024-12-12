Звездный игрок "Ювентуса" отметился юбилейным голом в сезоне в матче против "Манчестер Сити".

Душан Влахович в матче Лиги Чемпионов забил свой 10-й гол во всех турнирах за туринский клуб. Его мяч вывел "Ювентус" вперёд.

В Лиге Чемпионов Влахович забивал 2 мяча "РБ Лейпцигу" и гол "Лиллю". В серии А он оформил дубль в ворота "Вероны", "Дженоа" и по голу забил "Кальяри" и "Интеру".

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Напомним, что "Ювентус" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов (2:0).Туринский клуб поднялся на 14-ю строчку.