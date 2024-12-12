Реал подтвердил травму ключевого игрока. Названы сроки отсутствия

"Реал" подтвердил травму ключевого игрока.

По словам клуба, у Мбаппе травма бедра левой ноги.

"После обследования нашего игрока Килиана Мбаппе, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у него диагностирована травма бедра левой ноги", - сообщили в клубе.

Мадридский журналист Аранха Родригез сообщил, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".

Напомним, в матче с "Аталантой" Мбаппе ушёл с поля на 36-й минуте.