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Реал подтвердил травму ключевого игрока. Названы сроки отсутствия

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Травмы продолжаются

Реал подтвердил травму ключевого игрока. Названы сроки отсутствия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" подтвердил травму ключевого игрока.

По словам клуба, у Мбаппе травма бедра левой ноги.

"После обследования нашего игрока Килиана Мбаппе, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у него диагностирована травма бедра левой ноги", - сообщили в клубе.

Мадридский журналист Аранха Родригез сообщил, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".

Напомним, в матче с "Аталантой" Мбаппе ушёл с поля на 36-й минуте.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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