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Реал подтвердил травму ключевого игрока. Названы сроки отсутствия
Травмы продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" подтвердил травму ключевого игрока.
По словам клуба, у Мбаппе травма бедра левой ноги.
"После обследования нашего игрока Килиана Мбаппе, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у него диагностирована травма бедра левой ноги", - сообщили в клубе.
Мадридский журналист Аранха Родригез сообщил, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".
Напомним, в матче с "Аталантой" Мбаппе ушёл с поля на 36-й минуте.
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