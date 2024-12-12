УЕФА опубликовала имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

На официальном сайте УЕФА было опубликовано имя лучшего игрока недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.

Болельщики выбрали 23-летнего вингера лондонского "Арсенала" Букайо Сака лучшим игроком этой недели. В голосовании англичанин обошел Антуана Гризманна из "Атлетико" и Майкла Олисе из "Баварии".

Букайо Сака отметился дублем в ворота "Монако", а также он отдал голевую передачу в этой игре. Его команда победила со счетом 3:0.

1st: Bukayo Saka

2nd: Antoine Griezmann

3rd: Michael Olise

4th: Marco Bizot



????️ Saka takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/kFn7lWEneT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024