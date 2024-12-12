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УЕФА опубликовала имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Им стал игрок лондонского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА было опубликовано имя лучшего игрока недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.
Болельщики выбрали 23-летнего вингера лондонского "Арсенала" Букайо Сака лучшим игроком этой недели. В голосовании англичанин обошел Антуана Гризманна из "Атлетико" и Майкла Олисе из "Баварии".
Букайо Сака отметился дублем в ворота "Монако", а также он отдал голевую передачу в этой игре. Его команда победила со счетом 3:0.
1st: Bukayo Saka— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024
2nd: Antoine Griezmann
3rd: Michael Olise
4th: Marco Bizot
????️ Saka takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/kFn7lWEneT
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