Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.

В одиннадцатку лучших футболистов попал вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака, который стал лучшим игроком этой недели в Лиге Чемпионов, а также лучший игрок матча против "Шахтера" — Майкл Олисе.

Команда шестого тура Лиги чемпионов:

???? Introducing your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/olJeuaEsMo