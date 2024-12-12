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Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура

Лига Чемпионов
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Одиннадцатка лучших игроков этой недели

Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.

В одиннадцатку лучших футболистов попал вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака, который стал лучшим игроком этой недели в Лиге Чемпионов, а также лучший игрок матча против "Шахтера" — Майкл Олисе.

Команда шестого тура Лиги чемпионов:

  • Вратарь: Марко Бизот ("Брест")
  • Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид"), Кэмерон Картер-Уикерс ("Селтик"), Норди Мукиеле ("Байер Леверкузен")
  • Полузащитники: Ангело Штиллер ("Штутгарт"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Майкл Олисе ("Бавария Мюнхен")
  • Нападающие: Игор Пайшан ("Фейенорд"), Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Букайо Сака ("Арсенал")
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УЕФА опубликовала имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лига чемпионов Антуан Гризманн Эндрю Робертсон Антонио Рюдигер Юри Тилеманс Норди Мукиеле Букайо Сака Мишель Олисе
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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