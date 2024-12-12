Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.

В одиннадцатку лучших футболистов попал вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака, который стал лучшим игроком этой недели в Лиге Чемпионов, а также лучший игрок матча против "Шахтера" — Майкл Олисе.

Команда шестого тура Лиги чемпионов:

Вратарь: Марко Бизот ("Брест")

Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид"), Кэмерон Картер-Уикерс ("Селтик"), Норди Мукиеле ("Байер Леверкузен")

Полузащитники: Ангело Штиллер ("Штутгарт"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Майкл Олисе ("Бавария Мюнхен")

Нападающие: Игор Пайшан ("Фейенорд"), Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Букайо Сака ("Арсенал")