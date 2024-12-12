Лига Чемпионов
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Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура
Одиннадцатка лучших игроков этой недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам шестого тура Лиги чемпионов.
В одиннадцатку лучших футболистов попал вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака, который стал лучшим игроком этой недели в Лиге Чемпионов, а также лучший игрок матча против "Шахтера" — Майкл Олисе.
Команда шестого тура Лиги чемпионов:
- Вратарь: Марко Бизот ("Брест")
- Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид"), Кэмерон Картер-Уикерс ("Селтик"), Норди Мукиеле ("Байер Леверкузен")
- Полузащитники: Ангело Штиллер ("Штутгарт"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Майкл Олисе ("Бавария Мюнхен")
- Нападающие: Игор Пайшан ("Фейенорд"), Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Букайо Сака ("Арсенал")
???? Introducing your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/olJeuaEsMo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024
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Источник:UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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