Буряк: Это не та Бавария, которая была год или два года назад

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк порассуждал о недавнем матче Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" со счетом 1:5 был разгромлен "Баварией".

– Как вам матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Бавария" (1:5)?

– Получился достаточно хороший первый тайм в исполнении "Шахтера". Но второй тайм был провальным. И это нужно учитывать, что некоторые ключевые футболисты "Баварии" не играли, а другие были после травм, как, например, Сане. Это подтверждает прежние слова, что нам нужен сильный чемпионат. Мало одного противостояния "Динамо" – "Шахтер". Нужно, чтоб у нас был хотя бы десяток клубов, которые будут способны обыгрывать европейские команды в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

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– А что скажете по поводу "Баварии", против которой вы часто играли за звездное "Динамо"?

– Это не та "Бавария", которая была год или два года назад. Тогда была у них достаточно сильная команда. Они сами виновны. Я не знаю, почему они отправляли в отставку предыдущих тренеров. У "Баварии" была достаточно сильная команда. И она мне нравилась. Да, "Бавария" выиграла у "Шахтера" с крупным счетом, но у команды есть миллион проблем. Но меня меньше всего интересует "Бавария". Мне интересны наши украинские команды, которые должны достойно выступать на еврокубковой арене.

– Взять даже в пример ваши времена, когда вы в составе "Динамо" удачно играли и с той же "Баварией" в том числе!

– Да! Как–то же раньше играли с "Баварией". Мы обыгрывали мюнхенцев и еврокубки добывали! Мы немецкие команды обыгрывали и на евроарене, и в товарищеских матчах. Это касается "Айнтрахта", "Баварии" и других команд Бундеслиги. У "Динамо" сейчас команда с украинскими футболистами. А мы хотим, чтобы они побыстрее прогрессировали, а также делали то, что от них ждут и требуют руководители.