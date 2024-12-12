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Голкипер Ювентуса рассказал о сейве после удара лучшего нападающего Манчестер Сити
Холанд был удивлён
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ювентуса" рассказал о сейве после удара лучшего нападающего Манчестер Сити.
Вратарь Микеле Ди Грегорио рассказал о спасении ворот после удара Холанда.
Честно говоря, я не знаю, как мне удалось совершить этот сейв. Я счастлив, потому что каждый ребёнок мечтает играть в Лиге чемпионов. А потом, против такой команды, как "Сити", это было действительно захватывающе: стадион, атмосфера, всё. Я очень рад, - сказал Де Грегорио.
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Де Грегорио в матче против "Манчестер Сити" сделал 3 сейва и получил жёлтую карточку. "Ювентус" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0.
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