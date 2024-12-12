Голкипер "Ювентуса" рассказал о сейве после удара лучшего нападающего Манчестер Сити.

Вратарь Микеле Ди Грегорио рассказал о спасении ворот после удара Холанда.

Честно говоря, я не знаю, как мне удалось совершить этот сейв. Я счастлив, потому что каждый ребёнок мечтает играть в Лиге чемпионов. А потом, против такой команды, как "Сити", это было действительно захватывающе: стадион, атмосфера, всё. Я очень рад, - сказал Де Грегорио.