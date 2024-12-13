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Бывший директор Барселоны: Пресса трубит о том, насколько хороша команда с 20-го места в ЛЧ и какая плохая команда со 2-го

Лига Чемпионов
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Функционер сравнил позиции соперников по Эль Класико в таблице

Бывший директор Барселоны: Пресса трубит о том, насколько хороша команда с 20-го места в ЛЧ и какая плохая команда со 2-го

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В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Аталанту" (3:2), а "Барселона" – "Боруссию" Дортмунд (3:2).

“Все, кто сидел перед телевизором и ждал, что "Барселона" споткнется… Ой! Выпейте стакан теплого молока и ложитесь спать".

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"Пресса 4 дня трубит о том, насколько хороша команда с 20-го места в Лиге чемпионов и какая плохая команда со 2-го”, – написал Тони Фрейша после матча “сине-гранатовых”.

Каталонцы занимают второе место в таблице и за два тура до конца этой стадии турнира уже гарантировали себе участие в плей-офф. "Королевский клуб" занимает 20 место и располагается в зоне стыковых матчей.

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Опубликована команда недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура
Барселона Реал (Мадрид) Тони Фрейша
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Источник:
Toni Freixa
Опубликовал: Александр Симченко
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