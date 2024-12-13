Экс-игрок Реала о новом формате Лиги чемпионов: Через несколько лет мы лучше поймем эту формулу, и она нам, возможно, очень понравится

После двух поражений в двух последних матчах Лиги чемпионов, мадридский "Реал" во вторник победил "Аталанту" со счетом 2:3. Отвечая на вопрос Tutto Sport о форме своей бывшей команды в новом формате еврокубка, Фабио Каннаваро считает, что "сливочные" также могут достаточно быстро вылететь из соревнований.

"Все нововведения нужно сначала проанализировать. Через несколько лет мы лучше поймем эту формулу, и она нам, возможно, очень понравится. Футбол меняется. Лига чемпионов - это ДНК "Реала", и клуб выиграл шесть трофеев за последние десять лет, что является безумием. Но у них также были сезоны, когда они не могли пройти дальше 1/8 финала. Возможно, этот сезон будет одним из них", - заявил Фабио Каннаваро.

Отметим, что после шести туров "Реал" занимает 20-е место, имея в своем активе 9 очков. Следующие матчи в Лиге чемпионов "сливочные" сыграют против "Зальцбурга" (дома) и "Бреста" (на выезде).