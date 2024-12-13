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Экс-игрок сборной Украины: Остается надеяться, что динамовцы осознают, какой у них посредственный уровень

Лига Чемпионов

Такое осознание нужно для того, чтобы пробовать прогрессировать

Экс-игрок сборной Украины: Остается надеяться, что динамовцы осознают, какой у них посредственный уровень

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница высказался о матче 6-го тура Лиги Европы, в котором "Динамо" было разбито "Реал Сосьедадом" – 0:3.

"Чуда не произошло. Динамовцы прогнозируемо проиграли хозяевам, которые сейчас на подъеме. И если бы не вратарь Георгий Бущан, то все могло закончиться еще более позорным поражением. Еще несколько таких поединков и динамовцами вообще никто за рубежом не будет интересоваться. Хотя был ли вообще такой интерес? Я не удивлюсь, если это обычные вбросы агентов игроков, чтобы как-то привлечь внимание к своим клиентам. Потому что пока динамовцы на футбольном поле еще очень мало умеют.

Комментировать вчерашнюю игру легко и сложно. С одной стороны хозяева преобладали во всех компонентах, с другой – надо быть внутри коллектива, чтобы дать исчерпывающий ответ почему киевляне такие беспомощные в Лиге Европы.

Очень грустно. Хорошо, что вчера поймал кураж Бущан и неоднократно спасал и хозяева добившись желаемого после перерыва заменили своих лидеров и откровенно доигрывали матч. Остается надеяться, что динамовцы прекрасно осознают, какой у них посредственный уровень и как еще надо много работать", - сказал Паляница.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Георгий Бущан Динамо (Киев) Александр Паляница
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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