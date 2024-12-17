4 очка в 6 турах – третий худший результат Шахтера в групповом / общем этапе ЛЧ

"Оранжево-черные" лишь в двух групповых стадиях главного еврокубка набирали меньше баллов. Речь идет о сезонах 2021/22 (2 пункта) и 2015/16 (3). Также к самым слабым результатам относится кампания 2011/12 (5 очков).

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Для сравнения – другой украинский гранд в трех розыгрышах демонстрировал аналогичный показатель (2000/01, 2001/02, 2020/21). Еще в четырех сезонах Лиги чемпионов "Динамо" выступило хуже. В кампаниях 1994/95 и 2006/07 киевляне заработали всего 2 пункта, в квартете 2021/22 – один, а в ЛЧ 2007/08 столичный клуб уступил во всех встречах.

22 января донецкий коллектив будет играть с "Брестом".