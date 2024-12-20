Коуч Шахтера U-19 назвал немецкий футбол "в целом одинаковым"

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" Алексей Белик поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой украинский клуб сыграет против "Хоффенхайма" U-19.

– Алексей, в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде будет встречаться с "Хоффенхаймом" U-19. Как оцениваете результат жеребьевки?

– Следует понимать, что это действующий чемпион Германии, поэтому понятно, что впереди сложный поединок. Пока сложно оценить, насколько силен "Хоффенхайм" U-19, но если они стали триумфаторами внутреннего чемпионата, играя с такими соперниками, как "Бавария" U-19 или "Боруссия" U-19, это уже о чем-то говорит. Противостояние будет из одного матча, поэтому все возможно. Постараемся изучить, проанализировать сильные и слабые стороны, подберем тактику и постараемся сделать все, чтобы пройти этого соперника. Более детально будем разбирать "Хоффенхайм" U-19 уже ближе к поединку, ведь сейчас нет смысла, поскольку чемпионат в Германии проходит по другой системе, если сравнивать с прошлым годом, и получается, что второй круг становится более конкурентоспособным.

– В основном этапе Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" уже встречался с немецким коллективом – "Баварией" U-19, которая, как и "Хоффенхайм" U-19, занимает первые места во внутреннем чемпионате. На ваш взгляд, похожи ли эти соперники и планируете ли использовать опыт, полученный в матче с "Баварией" U-19?

– Трудно ответить, ведь я еще ни разу не видел игру с участием "Хоффенхайма" U-19. Думаю, немецкий футбол, за исключением некоторых моментов, в целом одинаковый. Понятно, что наш соперник - это физически сильная команда, которая демонстрирует интенсивный футбол. Нас ожидает сложная встреча, однако я уверен: если мы избежим той игры, которую показали с "Баварией" U-19 в первом тайме, и будем играть, как во втором, то будем иметь хорошие шансы на успех.

– Расскажите подробнее, какой будет подготовка к сопернику и чего ожидаете от предстоящего противостояния?

– 13 января начнем подготовку к игре в Турции, а до этого футболисты пройдут медосмотр, тесты и газоанализатор, чтобы понять их состояние. Очевидно, что первые недели будут сложными, с большим количеством беговой работы. Также уже запланированы спарринги на сборах, и когда первая команда будет играть с "Боруссией" U-19 в Германии, мы постараемся полететь с ними, чтобы поддержать и, вероятно, сыграть спарринг с представителем юношеского чемпионата Германии. Хотели встретиться с "Боруссией" U-19, но они отказали из-за сложного календаря во внутреннем чемпионате. Сейчас идут переговоры, вероятно, мы сыграем с командой, которая является соперником "Хоффенхайма" U-19 в чемпионате. Это будет определенной репетицией к встрече в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. По возвращении в Турцию начнем акцентированную подготовку к сопернику, будем работать с мячом и добавим теоретические занятия, где будем разбирать сильные и слабые стороны "Хоффенхайма" U-19.