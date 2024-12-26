Федорчук - про Пушича: Быть тренером – это не то же самое, что быть поваром

Известный украинский тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук высказался о неудачах украинских клубов в еврокубках в текущем сезоне.

"Наши команды сильно отстают от европейских в плане тактики. В УПЛ команды практически не меняют стиль игры ни в течение сезона, ни тем более в поединке. А в Европе тенденции прямо противоположны.

Я тренировал команды пусть и не в УПЛ, а Второй лиге, но профессиональные коллективы, поэтому смело заявляю – чтобы перестроить тактику команды, схему наиграть новую, нужно три месяца. Более 90 дней кропотливого труда.

Были вспышки неплохие в игре "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках. Киевляне в квалификации Лиги чемпионов хорошо сыграли, были неплохие игры и у дончан, но они сами несколько своих игр проиграли. Матч с ПСВ, например, где вели 2:0, а проиграли 2:3. Чисто тренерское поражение. Пушич в конце игры заменил почему именно тех футболистов, у которых шла игра - Зубкова и Сикана. У меня такое впечатление, что Пушич планирует замену еще до игры. Ну, не работает так. Он постоянно производит замены практически в одно и то же время. Ну, это как вообще? Быть тренером – это не быть поваром. Вынул яичко через пять-семь минут в кипятке и готово – вареное. Нет.

А списывать все на войну проще всего. По-моему, больше нужно наших футболистов критиковать, конечно же предметно, а не просто так. У нас такое впечатление, что нельзя журналистам и специалистам лишний раз тренеров трогать, игроков… Пожили бы наши игроки в Италии, например, они поняли бы, что такое критика на самом деле. Я вот на днях смотрел игру Серии А "Интер" - "Комо" (2:0). Миланская команда выиграла, но вы бы услышали, как засвистали ее лидера Лаутаро Мартинеса, потому что он сыграл плохо. Критика иногда дает импульс к развитию", - сказал Федорчук.