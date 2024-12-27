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В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне

Лига Чемпионов
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Клубы пополнят свои бюджеты

В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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"Динамо" в шести поединках общего этапа Лиги Европы не набрало ни одного балла, замыкает таблицу и упустило шансы на выход в следующий этап.

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"Бело-синие" уже заработали 12,094 млн евро. Поскольку киевляне провально выступают на текущей стадии, более 60% от суммы – это результаты в квалификации ЛЧ и бонус за выход в общий этап. Впереди матчи с "Галатасараем" и РФШ. Именно с чемпионом Латвии подопечные Шовковского могут набрать первые и последние очки.

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У "Шахтера" совсем другие суммы, учитывая статус турнира. Уже сейчас "горняки" рассчитывают на 36,5 млн евро. 18,62 млн – средства за выход в текущий раунд, 2,8 млн – за победу и ничью, 14,85 млн – маркетинговые выплаты.

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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Александр Симченко
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