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В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
Клубы пополнят свои бюджеты
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" в шести поединках общего этапа Лиги Европы не набрало ни одного балла, замыкает таблицу и упустило шансы на выход в следующий этап.
"Бело-синие" уже заработали 12,094 млн евро. Поскольку киевляне провально выступают на текущей стадии, более 60% от суммы – это результаты в квалификации ЛЧ и бонус за выход в общий этап. Впереди матчи с "Галатасараем" и РФШ. Именно с чемпионом Латвии подопечные Шовковского могут набрать первые и последние очки.
У "Шахтера" совсем другие суммы, учитывая статус турнира. Уже сейчас "горняки" рассчитывают на 36,5 млн евро. 18,62 млн – средства за выход в текущий раунд, 2,8 млн – за победу и ничью, 14,85 млн – маркетинговые выплаты.
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