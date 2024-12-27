Игрок Бреста о выступлениях в ЛЧ: Надо наслаждаться моментом, получать как можно больше удовольствия, даже если проигрываешь 3:0

"Брест" является настоящей сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Дебютанты турнира пока занимают седьмое место с 13 очками и имеют большие шансы попасть как минимум в плей-офф этих соревнований. Защитник "Бреста" Жюльен Ле Кардиналь в интервью Foot Mercato отметил, что все игроки пытаются наслаждаться тем моментом, что они участвуют в еврокубках.

"Я думаю, что мы все имеем более или менее одинаковый менталитет в группе. Мы все говорим себе: "зачем подвергать себя давлению, когда мы играем матчи, о которых мы могли только мечтать?" Поддавать себя давлению и, в определенном смысле, немного нервничать - это напрасная трата всего, что ты делал до этого. Потому что ты вышел и прошел эту квалификацию, и ты должен сказать себе: "О, к черту, мы играем с "Барсой", мы их боимся". Но почему? Ну, мы не видим никаких причин для этого. Надо наслаждаться моментом, получать как можно больше удовольствия, даже если, проигрывая 3:0, ты, очевидно, не получаешь особого удовольствия (смеется). Надо смотреть им в лицо и говорить себе: "Это 11 таких же ребят, как и мы, так почему мы должны терять голову?". Мы хотим выигрывать каждую игру, даже если это "Барселона", даже если это любая другая команда", - заявил Жюльен Ле Кардиналь.

Отметим, что в последних двух турах "Брест" сыграет на выезде против "Шахтера" (22 января) и дома с "Реалом" (29 января).