Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил уверенность в том, что его команда способна одержать очередную победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.

"Мы никогда не сдаемся. За последние 10 лет мы выиграли Лигу чемпионов шесть раз, и почти всегда доходили до полуфинала.

Вы никогда не можете вычеркивать "Реал". Нам нужно только пройти квалификацию, а самое интересное начнется на стадии плей-офф, где мы очень хорошо играем", - сказал Куртуа.