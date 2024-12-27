  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25

Лига Чемпионов

Нам нужно только пройти квалификацию (с)

Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил уверенность в том, что его команда способна одержать очередную победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.

"Мы никогда не сдаемся. За последние 10 лет мы выиграли Лигу чемпионов шесть раз, и почти всегда доходили до полуфинала.

Вы никогда не можете вычеркивать "Реал". Нам нужно только пройти квалификацию, а самое интересное начнется на стадии плей-офф, где мы очень хорошо играем", - сказал Куртуа.

Сейчас "Реал" занимает 20 место в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА. Команда имеет 9 очков по итогам шести туров.

Читайте такжеНазван лучший тренер 2024 года по версии Globe Soccer Awards
По теме
yellow-arrow
Игрок Бреста о выступлениях в ЛЧ: Надо наслаждаться моментом, получать как можно больше удовольствия, даже если проигрываешь 3:0
yellow-arrow
В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
yellow-arrow
Федорчук - про Пушича: Быть тренером – это не то же самое, что быть поваром
Лига чемпионов Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Globe Soccer Awards
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости