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Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25
Нам нужно только пройти квалификацию (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил уверенность в том, что его команда способна одержать очередную победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.
"Мы никогда не сдаемся. За последние 10 лет мы выиграли Лигу чемпионов шесть раз, и почти всегда доходили до полуфинала.
Вы никогда не можете вычеркивать "Реал". Нам нужно только пройти квалификацию, а самое интересное начнется на стадии плей-офф, где мы очень хорошо играем", - сказал Куртуа.
Сейчас "Реал" занимает 20 место в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА. Команда имеет 9 очков по итогам шести туров.
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