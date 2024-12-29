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Мечтал о таком. Лам поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов
Также оценил топовые команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок "Баварии" Филипп Лам оценил выступления топовых команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
- Имеет ли "Бавария" шансы выйти в финал ЛЧ в Мюнхене?
- Думаю, что да. Я считаю, что новый формат Лиги чемпионов действительно захватывающий. Кстати, я с нетерпением ждал его. Бывают великолепные игры, напряженные до самого конца. Многие из якобы великих команд - слабые, и им приходится бороться: "Манчестер Сити", "ПСЖ“... Для них речь идет даже о попадании в топ-24. У "Баварии" всегда есть шансы попасть в финал. Однако на данный момент я вижу другие команды.
- Какие?
- "Ливерпуль" производит стабильно хорошее впечатление. В остальном многие слабые. "Арсенал" хорош, но готов ли он к большим победам? Это всегда вопрос. Я всегда считаю, что "Бавария" способна на это, особенно с учетом возможного финала дома.
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