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Мечтал о таком. Лам поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов

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Также оценил топовые команды

Мечтал о таком. Лам поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Баварии" Филипп Лам оценил выступления топовых команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

- Имеет ли "Бавария" шансы выйти в финал ЛЧ в Мюнхене?

- Думаю, что да. Я считаю, что новый формат Лиги чемпионов действительно захватывающий. Кстати, я с нетерпением ждал его. Бывают великолепные игры, напряженные до самого конца. Многие из якобы великих команд - слабые, и им приходится бороться: "Манчестер Сити", "ПСЖ“... Для них речь идет даже о попадании в топ-24. У "Баварии" всегда есть шансы попасть в финал. Однако на данный момент я вижу другие команды.

- Какие?

- "Ливерпуль" производит стабильно хорошее впечатление. В остальном многие слабые. "Арсенал" хорош, но готов ли он к большим победам? Это всегда вопрос. Я всегда считаю, что "Бавария" способна на это, особенно с учетом возможного финала дома.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
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