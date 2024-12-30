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"Испытывал настоящее наслаждение". Милевский вспомнил, как Динамо уничтожило Спартак в ЛЧ

Лига Чемпионов

Милевский издевался над заклятым врагом, как хотел

"Испытывал настоящее наслаждение". Милевский вспомнил, как Динамо уничтожило Спартак в ЛЧ

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский вспомнил о победных матчах над московским "Спартаком" (4:1, 4:1) в квалификации Лиги чемпионов сезона-2008/09.

К слову, Милевский в обоих поединках оформил дубль.

"Я испытывал настоящее наслаждение. Перед матчами со "Спартаком" Игорь Михайлович говорил мне и Алиеву: "Объясните легионерам, что этот матч значит для "Динамо". Мы поговорили с иностранцами, а что было дальше, вы видели.

После матча в "Лужниках" Шовковский говорит: "Сегодня все едем в ночной клуб праздновать". Мы прилетели из Москвы в час ночи и сразу поехали в клуб. Приезжаем в бар, а там все посетители в футболках киевского "Динамо". У меня аж слезы счастья на глазах выступили, было очень приятно. Шовковский закурил сигару, и мы начали праздновать. Такие моменты хочется чаще вспоминать", - поделился Милевский.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Спартак (Москва)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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