Инсайдер сообщил кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов 2025

Инсайдер сообщил, кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов.

По словам источника, американская группа Linkin Park подписала контракт и будут играть в перерыве между таймами на шоу Лиги чемпионов.

"Это действительно захватывающая для них концертная площадка, и они исполнят некоторые из своих самых популярных хитов, такие как One Step Closer и Papercut, а также новые песни", - сообщил инсайдер.

В 2024 году группа выпустила новый альбом "From Zero" ("С нуля") и в 2025 году поедет в мировое турне. Дата финала совпала с паузой в гастролях.

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Финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая 2025 года в немецком Мюнхене.