  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Инсайдер сообщил кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов 2025
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер сообщил кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов 2025

Лига Чемпионов

Это будет шоу!

Инсайдер сообщил кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов 2025

shakhtar.com

Новина українською

Инсайдер сообщил, кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов.

По словам источника, американская группа Linkin Park подписала контракт и будут играть в перерыве между таймами на шоу Лиги чемпионов.

"Это действительно захватывающая для них концертная площадка, и они исполнят некоторые из своих самых популярных хитов, такие как One Step Closer и Papercut, а также новые песни", - сообщил инсайдер.

В 2024 году группа выпустила новый альбом "From Zero" ("С нуля") и в 2025 году поедет в мировое турне. Дата финала совпала с паузой в гастролях.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая 2025 года в немецком Мюнхене.

По теме
yellow-arrow
"Шовковский закурил сигару". Милевский поделился воспоминаниями, как Динамо уничтожило Спартак
yellow-arrow
Мечтал о таком. Лам поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов
yellow-arrow
Куртуа высказался о шансах Реала выиграть Лигу чемпионов 2024/25
Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости