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Инсайдер сообщил кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов 2025
Это будет шоу!
shakhtar.com
Инсайдер сообщил, кто выступит в перерыве финала Лиги Чемпионов.
По словам источника, американская группа Linkin Park подписала контракт и будут играть в перерыве между таймами на шоу Лиги чемпионов.
"Это действительно захватывающая для них концертная площадка, и они исполнят некоторые из своих самых популярных хитов, такие как One Step Closer и Papercut, а также новые песни", - сообщил инсайдер.
В 2024 году группа выпустила новый альбом "From Zero" ("С нуля") и в 2025 году поедет в мировое турне. Дата финала совпала с паузой в гастролях.
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Финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая 2025 года в немецком Мюнхене.
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