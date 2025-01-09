Экс-игрок Ювентуса: Я не смог победить в Лиге чемпионов, но эту жажду утолил чемпионат Европы, который я выиграл с Италией в 2020 году

Леонардо Бонуччи имеет за своими плечами очень яркую карьеру, полную взлетов и падений. Он дважды участвовал в финалах Лиги чемпионов, где он в составе "Ювентуса" сначала уступил "Барселоне" (3:1 в 2015 году), а позже испытал горечь поражения от "Реала" (4:1 в 2017 году). В интервью Marca итальянец отметил, что в одном из этих противостояний, сценарий игры мог сложиться в пользу "старой синьоры".

"Судя по тому, как прошли эти две игры, я думаю, что мы могли выиграть матч против "Барселоны". При ничейном счете (1:1) у нас были моменты: голевой момент от Тевеса, не назначенный пенальти после фола на Поле Погба... Я не смог выиграть Лигу чемпионов, но эту жажду утолил чемпионат Европы, который я выиграл с Италией в 2020 году. Но да, Лига чемпионов ускользнула от меня, и я надеюсь, что в будущем я смогу выиграть ее на любой другой должности, которую я занимаю в футболе.

В этом виде спорта финал - это не о везении или неудаче. Это игровые ситуации, которые решаются так или иначе благодаря деталям. В двух матчах, которые я сыграл, против "Барселоны" у нас были шансы. Если бы нам назначили пенальти, мы бы выиграли, и тогда у нас были бы другие воспоминания о тех финалах. А "Реал" является номером один, потому что в определенных контекстах исторический опыт всегда очень помогает поверить, повысить уверенность. Энергия, которая создается в команде после победы, очень велика. Это дает "Реалу" большую европейскую самооценку, и это трансформируется в положительные результаты в финалах", - подчеркнул Леонардо Бонуччи.